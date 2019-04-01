«Українська демократія не повинна були заручницею Кремля» – Міжнародний республіканський інститут

Вибори 31 березня стали кроком вперед у розвитку української демократії, заявила у понеділок в Києві Сінді Маккейн, співголова делегації спостерігачів Міжнародного республіканського інституту.

«Я бачила батьків і матерів, які брали з собою на дільниці дітей. Ми робили схоже з чоловіком – показували дітям важливість участі у виборах. Це наше право, але також наш обов’язок – голосувати. Кожен вільний голос має значення», – зауважила вдова американського сенатора Джона Маккейна.

За її словами, хоча наразі невідомо, хто стане наступним президентом України, нинішні вибори є перемогою молодої української демократії. За словами вдови американського сенатора, її чоловік активно підтримував Україну і міг би лише радіти з цього приводу.

Сінді Маккейн повідомила, що 31 березня відвідвала 8 виборчих дільниць у Києві.

Водночас співголова місії, президент Міжнародного республіканського інституту США Деніел Твінінг наголосив, що порушення на виборах були несистемними і не вплинули на загальний перебіг першого туру виборів. Проте деякі проблеми залишаються, додав він.

«Агресія Кремля поставила від загрозу втрати права голосу приблизно 16 відсотків українських виборців», – сказав Деніел Твінінг про виборців на окупованих теренах і переселенців з Криму і Донбасу.

Але, за його словами, це не дає підстав сумніватися у легітимності виборів, бо «українська демократія не повинна бути заручницею Кремля».

Міжнародний республіканський інститут оприлюднив кілька рекомендацій для України, щоб вдосконалити демократичний процес. Серед порад: створити кращі умови для переселенців для реєстрації на виборах. Спостерігачі також закликали до проведення дебатів кандидатів перед другим туром виборів і вдосконалення виборчого бюлетеня, наприклад, запровадивши нумерацію.

До складу делегації Міжнародного республіканського інституту входить 30 спостерігачів з восьми країн, серед яких нинішні й колишні члени парламенту, а також керівники організації. Інститут працює в Україні з 1994 року, де провів 12 місій спостереження за виборами.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 90% протоколів. Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці – Петро Порошенко (15,99%). Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%. Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.