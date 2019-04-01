«Це і є побічні ефекти демократії»: кримський політолог про вибори президента України

В Україні завершився перший тур виборів президента. Станом на 19:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 91% протоколів на виборах президента, що відбулися в Україні 31 березня. За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,25%, Петро Порошенко – 15,97%, Юлія Тимошенко – 13,37%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7,00%. Такі результати означають другий тур голосування.

Окрім жителів материкової України, у виборах могли взяти участь понад 5,5 тисяч кримчан, які отримали свідоцтва про зміну місця голосування. Якщо жителі півострова захочуть голосувати у другому турі, їм доведеться знову пройти ту саму процедуру в Державному реєстрі виборців.

Перші підсумки виборів та їх кримський вимір в ефірі Радіо Крим.Реалії обговорюємо з кримським істориком та політологом Євгенією Горюновою.

‒ Як на вашу думку, Євгеніє: голоси кримчан у контексті багатомільйонної країни ‒ це важливо чи ні?

‒ Якщо ми говоримо про статистику, то це не такий великий відсоток, який могли б дати жителі півострова. Багато хто не поїхав, бо страшно, тому що не вірять ні в що, там можуть бути різні причини. Але якщо ми говоримо про право, про те, що у жителів окупованих територій є таке право й вони можуть ним скористатися ‒ це дуже позитивний момент, пов’язаний з Україною. Така можливість надана, а вже скористаєтеся ви чи ні ‒ це вже залежить від кожного громадянина.

‒ Чи очікували ви, що Володимир Зеленський, судячи з усього, матиме найбільше голосів у першому турі?

Коли ми 22 квітня прокинемося, тоді вже може бути не просто шок, а жах. Але такі побічні ефекти демократії

‒ На жаль, це було очікувано. Тут зіграла соціологія, вона показала, що так воно і є. Є люди, які голосують не розумом, якимись емоціями, можливо, просто «по приколу», дійсно. Різні чинники зіграли. Я не вважаю, що це катастрофа, є ще другий тур. Коли ми 22 квітня прокинемося, тоді вже може бути не просто шок, а жах. Але такі побічні ефекти демократії ‒ це в Росії все зрозуміло й просто. Там ще до початку виборів було зрозуміло, що президентом буде Володимир Путін. 30% Зеленського ‒ це багато, це дуже сумно, але це не говорить про те, що він стане президентом України.

‒ Чому Зеленський ‒ це катастрофа?

‒ Люди голосують за людину, у якої фактично немає програми, яка плутається в податках та інше. Ми хочемо мати президента, який ні в чому не розбирається? Зате їздитиме на роботу на велосипеді?

‒ Багато його виборців говорять, що, мовляв, це нове обличчя, він не замішаний у жодних корупційних скандалах.

Це і є особливості демократії, коли працює не вибір, а політична технологія

‒ Це нова технологія, своєрідний політичний проект, який став реалізовуватися задовго до цих виборів, і він зіграв, він спрацював, нічого не скажеш. Справа не в Зеленському ‒ можна було так будь-кого взяти і зробити його президентом. Це і є особливості демократії, коли працює не вибір, а політична технологія. В цьому випадку технологи виявилися класними, вони можуть святкувати перемогу. Інше питання ‒ до виборців, які керувалися тим, що це нове обличчя з серіалу. Я не хочу сказати, що 30%, які проголосували за Зеленського, це дурні люди ‒ просто це був такий протест проти влади, тому що Майдан не реалізував усе те, на що всі сподівалися.

‒ Президент ‒ це, перш за все, представництво країни на міжнародних переговорах. Якою може бути політика Зеленського відносно Росії?

‒ Я не бачу в ньому самостійного політика, це просто буде особа, яка озвучуватиме певні думки, які вкладатимуть йому в голову. Політика буде та, яку йому запропонують кола, що привели його до влади. Я кажу, звичайно, про олігарха Ігоря Коломойського. Зеленський просто гратиме чергову роль, і яку саме ‒ це питання. Сьогодні він патріот, завтра він малорос, післязавтра ще хтось… Ці ігри будуть не на користь України, яка вже п’ять років перебуває у стані війни.

‒ Як думаєте, чи будуть кандидати, які програли, оскаржувати результати виборів, посилаючись на порушення?

‒ Кількість порушень на цих виборах була мінімальною. Можливо, ще буде щось упродовж двох днів, але насправді все було організоване дуже добре. Це досягнення держави. Ніхто не скаже, що це фальсифікація, що треба переглядати. Я думаю, що будуть певні заяви, можливо, навіть намети та якісь протести, але вони не призведуть до перерахунку голосів, бо ніяких масових фальсифікацій, вкидань не було. Це дуже добре, ми рухаємося вперед у цьому сенсі.

‒ Петро Порошенко після звісток про те, що він посів друге місце, висловлювався украй оптимістично, жартував, ніби святкуючи перемогу.

Опозиції завжди простіше, тому що вона не відповідає за те, що відбувається в країні. Новому обличчю ‒ взагалі прекрасно

‒ За низького рівня довіри до влади ‒ лише 9% ‒ отримати 17% дуже навіть непогано. Звичайно, на тлі Зеленського це поразка, але Порошенко виходить у другий тур. Я думаю, що в підсумку приблизний розрив між ним і Зеленським буде 10% ‒ це не нездоланний розрив [розмова відбулася раніше 1 квітня, ще на ранніх стадіях підрахунку голосів – ред.]. Мені здається, головна проблема Петра Олексійовича, яка була з початку, з 2014 року, ‒ відсутність команди. Ось як прийшов він без команди, і досі це його головна слабка ланка. Він намагається робити все сам, все контролювати, проводити якісь рокіровки, але вони далеко не завжди вдалі. Друга проблема ‒ це технології, штаб і таке інше. Тут теж явно є якісь проколи. Якщо орієнтуватися на молодь, то, напевно, всі ці поїздки з перерізанням стрічок та інше ‒ не той формат, це соцреалізм, від якого ми намагаємося піти. Я розумію, що президент дуже багато зробив для країни, але виборців потрібно зацікавити іншими речами. Опозиції завжди простіше, тому що вона не відповідає за те, що відбувається в країні. Новому обличчю ‒ взагалі прекрасно. Зараз Порошенку потрібно буде докласти максимум зусиль для мобілізації електорату.