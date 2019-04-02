Спостерігачі ENEMO: перший тур виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) вважає, що перший тур виборів президента України 31 березня був проведений прозоро і відповідав міжнародним стандартам. Про це 2 квітня повідомив голова місії Златко Вуйович.

«Незначні неточності й порушення в день виборів не вплинули на результати виборів», – заявив керівник спостережної місії.

Ці оцінки є попередніми, оскільки офіційні результати виборів ще не оприлюднені, відзначили в ENEMO.

Центральна виборча комісія зареєструвала 2 тисячі 344 міжнародних спостерігачі на виборах президента, з них 206 представляли ENEMO.

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського союзу. Вибори президента України відбудуться 31 березня