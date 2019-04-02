Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Квітень 2019, Київ 12:29
Новини | Політика

Спостерігачі ENEMO: перший тур виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам

Дівчинка опускає у виборчу урну бюлетень своєї матері, Київ, 31 березня 2019 року

Дивитись коментарі

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) вважає, що перший тур виборів президента України 31 березня був проведений прозоро і відповідав міжнародним стандартам. Про це 2 квітня повідомив голова місії Златко Вуйович.

«Незначні неточності й порушення в день виборів не вплинули на результати виборів», – заявив керівник спостережної місії.

Ці оцінки є попередніми, оскільки офіційні результати виборів ще не оприлюднені, відзначили в ENEMO.

Центральна виборча комісія зареєструвала 2 тисячі 344 міжнародних спостерігачі на виборах президента, з них 206 представляли ENEMO.

Про це Юґ Мінгареллі під час виступу на брифінгу міжнародної місії ENEMO з приводу виборів в Україні
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Негативний момент – зростання витрат на виборчу кампанію» – Мінґареллі на брифінгу ENEMO

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського союзу. Вибори президента України відбудуться 31 березня

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG