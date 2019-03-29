«Негативний момент – зростання витрат на виборчу кампанію» – Мінґареллі на брифінгу ENEMO

В Україні відчувається зростання витрат на виборчу кампанію, що свідчить про інтерес бізнесу, заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі.

«Негативний момент – зростання витрат на виборчу кампанію. Це показує, що для багатьох людей у цій країні доброчесність все ще не може подолати фінансовий інтерес. Багато хто бачить цю ситуацію як фінансову можливість, щоб вкладати туди кошти. Це прикро і ми маємо мати це на увазі від завтра й до 21 квітня», – сказав він під час виступу на брифінгу міжнародної місії ENEMO (Європейська мережа організацій з моніторингу виборів).

В Україні на президентських виборах працюватимуть 198 спостерігачів від міжнародної місії ENEMO, 148 з яких відправлять у регіони. Про це заявив глава цієї місії Златко Вуйович.

«Історичний момент для України – другі президентські вибори після подій на Євромайдані. Ці вибори будуть тестом на консолідацію демократії для України. І ми хочемо підтримати цей процес», – зазначив він.

Крім того, присутня на брифінгу ENEMO посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна відрізняється від сусідніх країн, зокрема, тим, що за кілька днів до виборів і досі не відомо, хто отримає перемогу.

«Українців відрізняє від їхніх сусідів те, що за день до першого туру ми й досі не знаємо, хто ж потрапить у другий тур. Це є сила демократії, коли результат не вирішено заздалегідь», – сказала вона.

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського союзу.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Більше новин і матеріалів про виборчий процес читайте в спеціальному розділі на сайті Радіо Свобода.