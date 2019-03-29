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29 Березень 2019, Київ 13:34
Новини | Політика

КВУ застерігає членів ДВК не використовувати інструкції і «пам’ятки» від обласних штабів кандидатів

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Комітет виборців України закликає членів дільничних виборчих комісій не піддаватися на провокації і не порушувати чинне законодавство, використовуючи інструкції чи інші матеріали від обласних штабів кандидатів у президенти.

«Спостерігачі КВУ фіксують факти надсилання обласними штабами кандидатів членам ДВК інструкцій та «пам’яток» щодо дій членів комісій в день голосування та під час підрахунку голосів. В одному з цих документів надаються роз’яснення та рекомендації щодо дій членів комісій під час організації виборів. У цих пам’ятках штаби кандидатів часто пропонують членам комісій здійснювати дії, які є прямим порушенням закону», – йдеться в повідомленні.

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У КВУ стверджують, що у так званих «пам’ятках» членам ДВК тлумачать, як переміщувати бюлетені від кандидата-однофамільця з меншим рейтингом до кандидата-однофамільця з більшим рейтингом, а також як у разі низьких показників кандидата залишати приміщення дільниці для зриву кворуму.

Комітет виборців нагадує, що у Кримінальному кодексі є низка статей, які передбачають відповідальність за протиправні дії під час виборів – від штрафів і до арешту.

За даними ЦВК, до складу дільничних виборчих комісій з виборів президента України 31 березня включено понад 445 тисяч членів.

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