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29 Березень 2019, Київ 09:00
Новини | Політика

Сьогодні останній день агітації для кандидатів у президенти України

Українці у неділю обиратимуть президента, у бюлетені будуть прізвища 39 осіб

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29 березня в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у президенти на чергових виборах 31 березня.

«Передвиборча агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів», – йдеться у законі «Про вибори президента України».

Крім того, законодавство передбачає, що саме сьогодні виборці з обмеженою можливістю пересування мають право звернутись до дільничної виборчої комісії та отримати право проголосувати за місцем перебування (у лікарні чи вдома).

Зокрема, такий виборець має надіслати поштою або передати через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із вказаною адресою, разом із доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява має бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.
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31 березня відбудуться вибори президента України.

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