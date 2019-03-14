За фотографування бюлетеня ще нікого не засудили, але це злочин – МВС

Фотографувати бюлетені в кабінці для голосування не можна, втім судових вироків за порушення цієї норми закону ще не було, повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

«Розголошення результатів свого волевиявлення може бути в тому числі розцінене як агітація в день виборів, яке в тому числі тягне за собою інший злочин – отримання грошей за своє голосування. Верховна Рада досі не ухвалила законопроект 8270, який конкретизував подібні правопорушення і злочини, посилюючи за них відповідальність. Ми розуміємо, що будемо діяти в межах сьогоднішнього законодавства і сьогоднішньої судової практики, яка не має прецедентів притягнення виборця за розголошення таємниці свого волевиявлення. Але це не означає, що така практика не може з’явитися під час цієї передвиборчої кампанії», – заявив Варченко 14 березня в Одесі.

Він наголосив, що саме в Одеській області було притягнуто до кримінальної відповідальності організатора мережі підкупу. В грудні 2018 року в місті Кілія суд засудив активістку до п’яти з половиною років тюремного ув’язнення за підкуп виборців в інтересах кандидатів від партії «Батьківщина» на виборах до об’єднаної територіальної громади.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що для ускладнення протягування громадян до кримінальної відповідальності в одному зі штабів кандидатів виготовили комплекти спеціальних карток для фотографування замість паспорта. За словами Варченка, це не буде важливим, злочином, за його словами, є саме фотографування бюлетеня в кабінці.

Радник міністра Арсена Авакова пообіцяв, що Міністерство внутрішніх справ залишатиметься політично нейтральним і наголосив, що у західних партнерів не має з’явитися жодних сумнівів у легітимності обраного президента.

Станом на 14 березня правоохоронці зареєстрували майже три тисячі звернень громадян про порушення виборчого законодавства. За цими зверненнями було розпочато 155 кримінальних проваджень. Третина з них стосується підкупу виборців, ще третина – хуліганства під час передвиборчих заходів. Також поліція розслідує чотири провадження про порушення порядків фінансування виборчої кампанії та два про порушення прав журналістів.