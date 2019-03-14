Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Березень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Прикордонники не пустили в Україну росіянина, який хотів висвітлювати вибори

Як заявив речник ДПСУ Олег Слободян, свого часу цей громадянин Росії порушив порядок в’їзду до окупованого Криму

Дивитись коментарі

Українські прикордонники відмовили у дозволі на в’їзд в Україну російському журналістові, який працює на канадську телекомпанію і був акредитований для висвітлення виборів президента, повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, речник ДПСУ Олег Слободян.

Крім того, росіянинові на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Як пояснив Слободян, свого часу цей громадянин Росії порушив порядок в’їзду до окупованого Криму.

Вибори і я: міфи
Embed
Вибори і я: міфи

No media source currently available

0:00 0:01:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Це громадянин Росії, який постійно живе в Канаді і працює на канадському телебаченні. Він отримав акредитацію від ЦВК, але під час додаткової перевірки з’ясувалося, що він незаконно перетинав адміністративний кордон з окупованим Кримом», – сказав речник.

За словами Слободяна, до виборів Україна очікує близько 700 спостерігачів і 800 представників ЗМІ з інших країн.

Читайте також: Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з російською пропагандою

«Питання в’їзду громадян Росії – це для нас напрямок підвищених ризиків. Насамперед необхідно, щоб вони (журналісти з Росії – ред.) мали акредитацію ЦВК, але це не означає, що вони проходитимуть прикордонний контроль в автоматичному режимі. Ми спілкуватимемося з ними щодо порушень українського законодавства. Якщо немає акредитації ЦВК, то ми однозначно не пропускатимемо», – сказав Слободян.

У прикордонслужбі уточнили, що станом на 14 березня в Україну прибули близько 60 журналістів.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG