ЦВК і силовики розповідають про підготовку до виборів – трансляція

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, генеральний прокурор України Юрій Луценко, голова Служби безпеки України Василь Грицак, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков проводять брифінг, присвячений поточним питанням підготовки і проведення чергових виборів президента України.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.
Напередодні поліція повідомила, що почала 142 кримінальні провадження, реагуючи на звернення щодо порушення виборчих прав.
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