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29 Березень 2019, Київ 13:34
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК просить дільничні комісії не псувати бюлетені штампом «Вибув»

Бюлетень на президентських виборах буде завдовжки 80 сантиметрів

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Використання штампу «Вибув» на бюлетенях, призначених для голосування на чергових виборах президента України, зіпсує цей бланк, повідомили у Центральній виборчій комісії.

«Просимо довести до відома всіх дільничних виборчих комісій з виборів президента України вимоги частини сьомої статті 72 Закону про те, що внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа «Вибув» без рішення Центральної виборчої комісії забороняється», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, згідно з ч.9 ст. 72 закону «Про вибори президента України», винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів особи будуть відшкодовувати завдану шкоду.

«Застерігаємо від безпідставного внесення змін до виборчих бюлетенів», – попередили в ЦВК.

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ЦВК зареєструвала 39 кандидатів на пост президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів президента. Останні, хто знявся з перегонів, але не зробив це у визначені законом терміни (7 березня), – Сергій Тарута та Олександр Мороз. Їхні прізвища все одно залишаться у бюлетені.

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