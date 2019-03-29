Вибори, війна і корупція. Момент істини – це свобода

(Рубрика «Точка зору»)

Момент істини – це свобода

Війна чи корупція – хто важливіший для майбутнього країни: той, хто починає з обіцянки подолати корупцію, чи той, хто поцілений на вирішення питань відсічі агресору. Це вірна, але полегшена ділема для свідомого обрання Президента України.

Корумпована влада Росії нав'язує нам складніший вибір. Це вибір між проросійською Україною і Україною проєвропейською. Ми не виграємо у ґібридній війні без подолання топ корупції, яка деморалізує патріотизм і руйнує національну спільність. Ми не станемо свободною європейською країною без позитивного рішення в ОБОХ напрямках.

Передвиборча соціологія демонструє нам роздвоєну суспільну думку, яка в цілому свідчить про те, що для солідарної країни конче потрібен, хто пропонує і, головне, УОСОБЛЮЄ найдієвішу програму вирішення ОБОХ питань. Без проукраїнської, тобто незалежної, України не може бути демократичної європейської України. Так само вірно і зворотнє. Без європейських стандартів демократії не може бути власне України. Потрібен Президент для вирішення обох взаємопов'язаних питань. Це, як вказує перебіг виборчої кампанії, є суперечливою вимогою суспільства.

Якщо країна у першому турі не побачить такої особистості серед трійки з найвищім рейтингом, цю вимогу-питання громадянське суспільство має жорстко ставити перед кандидатами і проясняти для себе у другому турі.

Євген Бистрицький – вчений-філософ, доктор філософських наук

Джерело – фейсбучна сторінка

У тексті збережено орфографію автора

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