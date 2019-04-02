Президентство Зеленського має хвилювати виборців (світова преса)

Західний політолог Олександр Мотиль у статті для видання Foreign Policy наголошує, що «телевізійний президент», якого грає Володимир Зеленський, є «небезпечно проросійським». Видання The Wall Street Journal зазначає, що якщо Зеленський не вийде на дебати зі своїм опонентом, то йому потім не варто буде дивуватися, що його не обрали. Віталій Шабунін та Олена Галушка з «Центру протидії корупції» в статті для The Washington Post пишуть про те, що суспільство, а не президент, контролює напрямок демократичних перетворень країни.

Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського видання Foreign Policy розмірковує над причинами для занепокоєння можливим президентством коміка Володимира Зеленського. У другому турі той боротиметься із Петром Порошенком. Але наступним президентом України буде або Порошенко, або ж «alter ego» Зеленського – Василь Голобородько.

Зеленський звів свою кампанію до мінімуму, і дозволив зробити всю роботу за себе Голобородьку. Але Голобородько, судячи зі серіалу, мало розуміється у політиці, економіці чи міжнародних відносинах. І якщо це шоу, як писав один канадський прихильник Зеленського, можна вважати «посібником реформ» шоумена, то його прибічникам варто хвилюватися, переконаний Мотиль. У кращому випадку їх очікуватимуть два роки регресу. У найгіршому – вони можуть побачити розпад країни, вважає автор.

Мотиль аналізує сюжет серіалу «Слуга народу» та зазначає, що неприпустимим є відсутність у шоу Росії чи її президента Володимира Путіна. «У цьому альтернативному всесвіті Крим і Донбас не окуповані. Немає війни. Немає смерті. Ніяких згадок про спроби Росії з 1991 року підірвати українську незалежність. Ця цікава відсутність свідчить або про те, що Зеленський, який є виконавчим продюсером шоу, не знає, як мати справу з дуже реальною загрозою для України або, набагато гірше, він не вірить, що вона є. Тоді у кращому випадку президент Зеленський буде схильний до серйозних помилок у відносинах із Путіним; у найгіршому випадку він міг би піти на поступки, які б знищили український суверенітет», – зазначає автор.

Шоу повторює наративи Путіна – мовляв, не росіян треба звинувачувати у проблемах України, а українців, а саме – українських патріотів, які вважають, що можуть покластися на Захід, мовиться у статті.

Автор згадує про досягнення адміністрації Порошенка у політичних, економічних, соціальних та культурних реформах та висуває переконання, що Зеленський може дати цим досягненням відкат. Ще гірше – комік може привести Україну до так званого «русского мира».

Видання The Wall Street Journal коментує попередні результати першого туру президентських виборів в Україні. Добрі новини – виборці мали широкий вибір кандидатів і підтвердили своє бажання приєднатися до Заходу.

Лідер першого туру Володимир Зеленський обіцяє позбавити членів парламенту недоторканності та боротися з корупцією. «Хоча комік ділиться банальностями через соціальні мережі, він ще не представив детального порядку денного. Відсутність позицій він подає як перевагу: ні обіцянок, ні пробачень», – звертає увагу видання.

Один із радників Зеленського повідомив Радіо Свобода, що кампанія працює над планом на перші 100 днів. Мовляв, це буде дуже конкретний та ефективний план. Це має відбутися скоро і містити велику кількість деталей. Українці заслуговують на можливість порівняти кандидатів більше, ніж їхню особистість і невизначені обіцянки, переконані автори.

Росія не була основною проблемою кампанії, проте варто очікувати, що президент Росії Володимир Путін тестуватиме того, хто переможе на виборах в Україні.

«США не в тому становищі, щоб пирхати на кандидата-знаменитість, який не має політичного досвіду. Але американський президент Дональд Трамп, попри всі його недоліки, працював над конкретними політичними питаннями і обговорював їхні особливості на дебатах зі своїм опонентом. Якщо пан Зеленський не може зробити те ж саме, він не повинен бути здивований, якщо виборці вирішать, що він не вартий ризику», – наголошує видання.

Віталій Шабунін та Олена Галушка з «Центру протидії корупції» в статті для американського видання The Washington Post пишуть про те, що хто б не переміг у другому турі виборів, Україна все одно матиме президента, пов’язаного з олігархами. Але попри це боротьба України триватиме, бо є за що боротися.

Зеленського пов’язують із суперечливим олігархом Ігорем Коломойським, а Порошенко – сам олігарх. Окрім російської агресії, олігархи – найбільша проблема України. «Багато українських олігархів покладаються на мережу західних банків і адвокатів, щоб відмивати доходи від корупції і відмивати свою репутацію на Заході. Олігархи володіють п’ятьма найбільшими телевізійними каналами в Україні, а телебачення, як і раніше, служить основним джерелом інформації для 74 відсотків українців», – мовиться у статті.

Результати президентських виборів вплинуть на темпи реформ і боротьбу за них. Проте саме суспільство, а не президент, контролює напрямок демократичних перетворень країни. Протягом п’ятирічного терміну перебування на посаді наступного президента громадянське суспільство та журналісти повинні стежити за реальними досягненнями, переконані автори.

«Українці знають, чого вони хочуть: нормальної, європейської демократичної держави, вільної від Росії. Взаємодія громадянського суспільства, міжнародних партнерів і реформаторів із уряду буде далі підштовхувати нас у цьому напрямку, незалежно від того, хто стане наступним президентом», – зазначають автори.

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