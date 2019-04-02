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02 Квітень 2019, Київ 20:09
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Зеленський, Порошенко і російська загроза

Зеленський, Порошенко і російська загроза
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Кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко – як змінювалися їхні погляди на виклики, які ставить російська агресія; як кожен з них вирішуватиме проблему окупованих територій, якщо стане наступним президентом України; що нового може запропонувати кожен з них у переговорах з Росією і західними партнерами України. Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив з політологами Володимиром Фесенком, Дмитром Орєшкіним та директором Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктором Мироненком.

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