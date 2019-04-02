Юлія Тимошенко визнала свою поразку на президентських виборах-2019

Юлія Тимошенко після опрацювання ЦВК майже 99% протоколів та паралельного підрахунку голосів її політичною силою «Батьківщина» заявила, що не має наміру оскаржувати в суді результати першого туру виборів президента України.

«Наша боротьба не завершена. Це лише один втрачений шанс. У нас залишається можливість втілити новий курс – це наступні парламентські вибори», – сказала Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також звинуватила президента України Петра Порошенка та його команду у фальсифікаціях та застосуванні адмінресурсу, але сказала, що не має наміру організовувати протести своїх прихильників проти цих результатів.

«Перше, в Україні були застосовані технології, які привели до тих результатів, які ми отримали – це реєстрація 39 кандидатів, використання адмінресурсу… Їм вдалося розпорошити голоси проєвропейських, опозиційних сил», – вважає Юлія Тимошенко.

Вона також заявила, що в другому турі не підтримуватиме жодного кандидата.

У Юлії Тимошенко,згідно із данми 4-х екзит-полів та опрацювання протоколів ЦВК, третій результат щодо підтримки виборців після Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Юлія Тимошенко, за даними ЦВК на ранок 2 квітня, отримала найвищий рівень підтримки у Івано-Франківській області – 22, 58%, а також Волинській, Чернівецькій, Чернігівській та Тернопільській областях.

Найменше підтримки Юлія Тимошенко отримала у Донецькій – 3. 59%, а також у Луганській, Харківській і Одеській області.

У Києві за Юлію Тимошенко віддали свої голоси майже 13% виборців.

Після оголошення результатів екзит-полів – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – Юлія Тимошенко заявила, що вона не довіряє їхнім результатам, а її політична сила проведе паралельний із ЦВК підрахунок голосів «за протоколами з мокрими печатками».

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