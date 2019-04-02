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02 Квітень 2019, Київ 14:00
Політика

Юлія Тимошенко визнала свою поразку на президентських виборах-2019

Юлія Тимошенко визнала, що не потрапляє у другий тур президентських виборів

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Юлія Тимошенко після опрацювання ЦВК майже 99% протоколів та паралельного підрахунку голосів її політичною силою «Батьківщина» заявила, що не має наміру оскаржувати в суді результати першого туру виборів президента України.

«Наша боротьба не завершена. Це лише один втрачений шанс. У нас залишається можливість втілити новий курс – це наступні парламентські вибори», – сказала Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також звинуватила президента України Петра Порошенка та його команду у фальсифікаціях та застосуванні адмінресурсу, але сказала, що не має наміру організовувати протести своїх прихильників проти цих результатів.

«Перше, в Україні були застосовані технології, які привели до тих результатів, які ми отримали – це реєстрація 39 кандидатів, використання адмінресурсу… Їм вдалося розпорошити голоси проєвропейських, опозиційних сил», – вважає Юлія Тимошенко.

Вона також заявила, що в другому турі не підтримуватиме жодного кандидата.

Вибори президента. Результати ЦВК (оновлюється)

У Юлії Тимошенко,згідно із данми 4-х екзит-полів та опрацювання протоколів ЦВК, третій результат щодо підтримки виборців після Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Юлія Тимошенко, за даними ЦВК на ранок 2 квітня, отримала найвищий рівень підтримки у Івано-Франківській області – 22, 58%, а також Волинській, Чернівецькій, Чернігівській та Тернопільській областях.

Найменше підтримки Юлія Тимошенко отримала у Донецькій – 3. 59%, а також у Луганській, Харківській і Одеській області.

У Києві за Юлію Тимошенко віддали свої голоси майже 13% виборців.

Після оголошення результатів екзит-полів – опитування виборців на виході із виборчих дільниць – Юлія Тимошенко заявила, що вона не довіряє їхнім результатам, а її політична сила проведе паралельний із ЦВК підрахунок голосів «за протоколами з мокрими печатками».

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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