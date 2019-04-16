НСК «Олімпійський» має гарантувати рівні можливості Порошенку і Зеленському – міністр Жданов

Національний спортивний комплекс «Олімпійський» має гарантувати кандидатам на посаду президента України рівні права і можливості на доступ до стадіону. Це міністр молоді і спорту Ігор Жданов доручив директору НСК «Олімпійський» Валентину Груздєву, повідомив чиновник у Facebook 16 квітня.

«Якщо кандидати в президенти України виступлять із ініціативою провести дебати чи інші заходи на стадіоні до дня тиші, 20 квітня 2019 року, то така можливість має бути надана на умовах рівного та неупередженого ставлення. Для цього мають бути укладені відповідні договори з НСК «Олімпійський», а оплата послуг стадіону повинна відбуватися з виборчих фондів кандидатів у президенти України», – наголосив міністр.

Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявив, що не підтримує пропозицію штабу кандидата Петра Порошенка провести дебати в робочий час на НСК «Олімпійський» 19 квітня.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв 15 квітня заявив, що чинний президент пропонує Зеленському провести передвиборчі дебати на НСК «Олімпійський» між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного мовника.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.