Штаб Зеленського не підтримує ідею штабу Порошенка провести дебати на «Олімпійському» в робочий час

Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського не підтримує пропозицію штабу кандидата Петра Порошенка провести дебати в робочий час на НСК «Олімпійський» 19 квітня, повідомив речник з питань виборчої кампанії Зеленського Дмитро Разумков в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Законом передбачено, що дебати відбуваються з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають щоразу якісь лазівки, щоб туди (на НСК «Олімпійський» – ред.) не прийти, – це питання. Насправді, якщо ми навіть говоримо про наших співгромадян, то в робочий час (з 16:00 до 18:00 п'ятниці, як запропонував раніше штаб Порошенка – ред.), у п'ятницю, їм буде важко прийти на стадіон, ніж увечері, коли в усіх вже закінчиться робочий день, щоб послухати кандидатів у президенти», – сказав Разумков.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв 15 квітня заявив, що чинний президент пропонує Зеленському провести передвиборчі дебати на НСК «Олімпійський» між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного мовника.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.