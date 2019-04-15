Зеленського на ефірі з Порошенком представлятиме його радник Данилюк

Кандидата в президенти України Володимира Зеленського на ефірі з чинним президентом Петром Порошенком представлятиме його радник, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, свідчить анонс програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Ефір запланований на 22:35 15 квітня.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами. Він, зокрема, повідомив, що його та Зеленського запросили на ефір програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.