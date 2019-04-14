Порошенко сказав, що зробить у разі перемоги Зеленського

Президент України і кандидат на цю посаду на другий термін Петро Порошенко сказав, що він зробить у разі перемоги на повторному голосуванні 21 квітня у президентських виборах його суперника, коміка Володимира Зеленського.

Виступаючи під час спілкування з журналістами в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві, Порошенко у відповідь на запитання про його дії в разі можливої перемоги Зеленського сказав: «Якщо, не дай Боже, він буде обраний, але це буде вибір українського народу, – я буду його поважати – будь-який вибір».

14 квітня в НСК «Олімпійський» відбулася чергова спроба Петра Порошенка провести публічні дебати з Володимиром Зеленським, на яку той, як і обіцяв, не з’явився. За словами Порошенка, який уже давно запланував цей захід, Зеленського «запрошували саме для того, щоб він хоч щось розповів – як він бачить європейську інтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, перші напрямки реформ, продовження курсу реформ».

У перебігу виступу чинний президент іще раз закликав свого опонента прийти на офіційні теледебати, які мають, відповідно до закону і постанов Центральної виборчої комісії, відбутися 19 квітня на «Суспільному» телеканалі в його приміщенні, зазначивши, що він буде там.

Порошенко також додав, що на 15 квітня його і Зеленського запрошено на передачу «Свобода слова» на телеканалі ICTV, тому вони можуть зустрітися і там.

Зеленський і члени його штабу не раз заявляли, що кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський». У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні не буде його участю в теледебатах, яку приписує закон про вибори президента України.

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.