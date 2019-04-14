Зеленський не прийшов на дебати з Порошенком на НСК «Олімпійський»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 14 квітня не прийшов на дебати зі своїм опонентом, чинним главою держави Петром Порошенком.

Порошенко близько години спілкувався з представниками ЗМІ, попередньо давши Зеленському 40-45 хвилин, на те, щоб прибути на зустріч.

Президент ще раз закликав свого опонента прийти на офіційні дебати, які мають, відповідно до закону, відбутися на «Суспільному» 19 квітня, зазначивши, що він планує там бути. Він також додав, що завтра його та Зеленського запрошено на «Свободу слова» на телеканалі ICTV, тому вони можуть зустрітися і там.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.