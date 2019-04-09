Аласанія розповів, що буде, якщо кандидати в президенти не прийдуть на дебати до НСТУ

У бюджеті Національної суспільної телерадіокампанії України вже закладені кошти на дебати кандидатів у президенти, тому підготовка до них відбуватиметься в будь-якому випадку, повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія на прес-конференції в Києві.

«Уся робота буде зроблена, вона вже є в кошторисі, з цим нічого не зробиш. Скасувати її теж не можна. Себто в той час буде готова студія, модератор, усе буде готове. На екрані, якщо жоден із кандидатів не з'явиться, у нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру. Ну, наприклад, маленьке звірятко загортає своїми ручками що-небудь. А в той час буде рухомий рядок, в якому буде знов-таки згідно з цією постановою, прямо-таки слова: «Перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати», – сказав Аласанія.

Він назвав дебати «важливою політичною справою».

«Ми, таким чином, відзначаємо, що такий-то кандидат не дуже серйозно ставиться до такого формату як дебати», – зазначив Аласанія.

За два дні до першого туру виборів НСТУ запросила на дебати лідерів рейтингу кандидатів у президенти Юлію Тимошенко, Петра Порошенка та Володимира Зеленського. На ефір прийшла лише Тимошенко, однак уже за кілька хвилин вона залишила студію, сказавши: «Я прийшла на дебати, але «дебати» нема кого». Після цього в студії відбувалася дискусія за участю експертів та журналістів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має пройти 19 квітня.

Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.