Дебати 19 квітня не можуть відбутися і на «Олімпійському», і в студії «Суспільного» – Аласанія

Передвиборні дебати кандидатів у президенти, передбачені законодавством, не можуть відбутися увечері 19 квітня на стадіоні «Олімпійський», як цього вимагає штаб кандидата Володимира Зеленського. Про це сказав голова правління Суспільного мовника (НСТУ) Зураб Аласанія у коментарі спільному проекту Радіо Свобода і «Голос Америки» «Настоящее время».

«(Національний спортивний комплекс – ред.) «Олімпійський» і дебати тут, у студії, виключають одне одного, якщо ми говоримо про 19 число і час з 19 до 22. Це просто виключено. Або – або. Як сьогодні пожартував ведучий «Зворотнього відліку» Павло Казарін, «я нічого не пропустив: 19-го Зеленський чекатиме на Порошенка на стадіоні «Олімпійський», але Порошенко не зможе прийти, тому що чекатиме Зеленського у студії на Мельникова?», – процитував Аласанія допис журналіста й ведучого Павла Казаріна.

Він нагадав, що, згідно з позицією Центральної виборчої комісії, зустріч між кандидатами на «Олімпійському», якщо й відбудеться, вважатиметься передвиборчою агітацією і повинна оплачуватися з виборчих фондів. Крім того, Національна суспільна телерадіокомпанія також не зможе долучитися до організації такої зустрічі, додав він.

«Витрачати на це (передвиборчу агітацію – ред.) державні кошти ЦВК категорично не може. Мало того, і НСТУ не може. Ми не встигнемо, у нас, вибачте, за таке огидне слово, процедури. Якщо до нас заходять гроші, то витратити їх ми можемо лише за тендерною процедурою. Це довго», – пояснив голова правління.

Аласанія уточнив: зустріч на «Олімпійському» буде вважатися дебатами, тільки якщо ЦВК внесе зміни до постанови про проведення дебатів. Цей документ передбачає їх проведення у приміщенні НСТУ.

Він додав, що, попри регламент 60 хвилин для дебатів, після них кандидати можуть залишитися для участі в ток-шоу «Зворотній відлік», де матимуть можливість дискутувати не лише один з одним, а також із ведучими та експертами.

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8 квітня до офісу Суспільного мовника навідалися представники штабу Володимира Зеленського для обговорення можливості проведення дебатів на НСК «Олімпійський» після 19 години вечора 19 квітня.

Представник штабу Зеленського Кирило Тимошенко заявив, що студія НСТУ «як варіант відпадає», адже обидва учасники погодилися зустрітися на стадіоні. Голова штабу Зеленського і очільник партії «Слуга народу» Іван Баканов наполягає на проведенні дебатів за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів.

«Ми пропонуємо провести такі дебати за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів конкретно на стадіоні Олімпійській. Чому в п’ятницю? Тому що, в принципі, це останній день перед днем тиші. П’ятниця – це день, який повністю, на нашу думку, відповідає духу закону, духу змагальності перед днем виборів», – сказав він на зустрічі з керівництвом НСТУ.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має пройти 19 квітня.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.