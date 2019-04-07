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07 Квітень 2019, Київ 15:59
Новини | Політика

ЦВК офіційно оголосила результати 1 туру президентських виборів

У другий тур вийшли Володимир Зеленський (справа) і Петро Порошенко (зліва)

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Центральна виборча комісія офіційно встановила результати першого туру виборів президента України на засіданні 7 квітня та оголосила повторне голосування 21 квітня.

Таким чином, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,40%, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%, за Ігоря Смешка – 6,04%, за Олега Ляшка – 5,48%, за Олександра Вілкула – 4,15%, за Руслана Кошулинського – 1,62%.

Решта кандидатів набрали менше 1%.

Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

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