«Мати в союзниках Меджліс ‒ престижно»: роль представницького органу кримських татар у кампанії Порошенка

Зарема Сеїтаблаєва

(Рубрика «Точка зору»)

Цей рік багатий на вибори для кримчан. Важливі вибори на материковій Україні ‒ 31 березня відбувся перший тур голосування за кандидатів у президенти країни, тепер усі чекають другого туру. А у вересні вже в самому Криму російська влада планує проведення виборів до місцевих рад.

І якщо хтось говорить, що у більшості кримчан немає інтересу до виборів президента України, то це неправда. Усі ‒ і проукраїнські кримчани, і проросійські ‒ активно обговорюють передвиборні перегони, рейтинги кандидатів і, звичайно ж, наслідки для Криму від перемоги того чи іншого кандидата. Інша справа, що лише невелика частина кримчан знайшла в собі сили та можливість ухвалити рішення про участь у голосуванні. Для цього потрібно виїхати на материкову частину України двічі, а це зовсім не просто, як може здатися комусь далекому від ситуації в Криму. Але тут необхідно враховувати ще багатотисячні голоси кримчан, які вже виїхали жити на материкову Україну.

Озвучене головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим і лідером народу Мустафою Джемілєвим рішення про підтримку на виборах президента України кандидатури Петра Порошенка не стало несподіванкою.

Меджліс успішно взаємодіє з чинним президентом і знаходить взаєморозуміння з найважливіших стратегічних питань. Рішення Меджлісу – це не тільки важлива електоральна підтримка, але дуже сильний політичний плюс для виборчої кампанії Петра Порошенка.

Рішення Меджлісу ‒ сильний політичний плюс для виборчої кампанії Петра Порошенка

Не секрет, що голос Меджлісу чути в усьому світі. Як не парадоксально, після анексії Криму Росією міжнародний вплив Меджлісу та його вплив на материковій частині України зріс до небувалих до цього висот. Звідси й рішення Меджлісу на підтримку Порошенка – це найпотужніший посил і для світової спільноти, і для всіх патріотично налаштованих виборців в Україні. Тому зводити роль рішення Меджлісу до рівня виборців з-поміж кримських татар, та ще жителів Криму, – це політично дрібно й недалекоглядно. Хоча саме так намагаються показати ситуацію російські пропагандисти. Можливо, що своїми потугами вони й зможуть трохи нівелювати роль Меджлісу в умах росіян, але в Криму та за межами Росії статус і вплив Меджлісу зростають з кожним роком.

«Меджліс є представником кримських татар. Ми ціною життя боремося за Україну, і це знаходить розуміння у багатьох українців. Наприклад, після моїх зустрічей зі студентами багато з них потім писали мені про зміну свого вибору на користь Петра Олексійовича Порошенка. Впевнений, що позиція Меджлісу та кримських татар вплинула в першому турі й вплине в другому турі на рішення виборців, допоможе суспільству консолідуватися навколо інтересів України», – розповів мені своє бачення ситуації заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Ми ціною життя боремося за Україну, і це знаходить розуміння у багатьох українців

Сам Рефат Чубаров на прес-конференції, присвяченій рішенню Меджлісу про підтримку кандидата в президенти Петра Порошенка, наочно, просто й дохідливо продемонстрував значимість і затребуваність представницького органу кримських татар. Він розповів на прикладі одного тижня, скільки приходить Меджлісу запрошень на участь у міжнародних заходах найвищого рівня в усьому світі. Не здивуюся, якщо міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову їх приходить менше.

Сьогодні так склалася ситуація, а практика це підтверджує, що мати в союзниках Меджліс – це дуже престижно. Присутність членів Меджлісу на будь-яких міжнародних майданчиках надає політичної ваги цим заходам. І це не високі слова, це реальність.

«Без сумніву, рішення Меджлісу та підтримка кримських татар допомогли чинному президенту вийти в другий тур президентських виборів, з огляду на те, наскільки близькими були рейтинги Петра Порошенка та Юлії Тимошенко перед першим туром голосування. Думаю, що й зараз, перед другим туром, президенту потрібно активніше використовувати величезний авторитет Меджлісу, щоб перемогти такого високорейтингового опонента, як Володимир Зеленський», – повідомила мені свою думку активістка руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмова.

Незважаючи на те, що найбільш медійні фігури – Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров та Ескендер Барієв ‒ нев'їзні на анексований півострів, вони тримають руку на пульсі життя в Криму. У який би день ви не зайшли в офіс Меджлісу в Києві, тут завжди є відвідувачі з Криму, серед яких і ветерани кримськотатарського національного руху, і молоді активісти. Вони приїжджають сюди не тільки розповісти про ситуацію в Криму, тут вони координують свою діяльність з Меджлісом, виробляють рішення з усіх важливих питань і проблем. А тому, якщо хтось говорить, що Меджліс дуже втратив вплив у Криму, то це зовсім не так. Прийде ще час, коли ці люди переконаються в своїй політичній короткозорості.

Натомість тепер уже всім ясно та зрозуміло, що, вигнавши лідера кримськотатарського народу та найвпливовіших членів Меджлісу з Криму, Росія зіграла проти себе. Таку політичну шкоду, яку вони завдають сьогодні Росії, складно оцінити.

І хто б не переміг у другому турі президентських виборів, Україна вже склала свій черговий іспит на відданість європейським і західним цінностям демократії, свободи слова та вибору.

Зарема Сейтаблаєва – кримчанка, блогер (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

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