Львів’яни підтримали репресованих кримських татар вуличною акцією – відео

Акція-підтримка політичних в’язнів Криму «Я солідарний з кримськими татарами» об’єднала у Львові переселенців Криму і львів’ян. Культурний центр кримських татар у Львові 7 квітня представив у центрі міста фотографії репресованих мешканців Криму і світлини дітей, чиїх татів арештувала російська влада. Таких дітей на півострові 167, чиї батьки, як наголошують правозахисники, є політичними в’язнями Кремля. Переселенці з Криму представили стенди з фотографіями політв’язнів. Львівські волонтери організували кухню на вулиці, продавали ручні вироби, а вилучені гроші скерують на допомогу кримським дітям, батьків яких ув’язнили. На Львівщині проживає понад півтори тисячі переселенців із Криму.