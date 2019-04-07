Львів’яни висловили солідарність із затриманими під час нещодавніх масових арештів у Криму

У Львові триває акція на підтримку кримчан, що постраждали від політично вмотивованих затримань російськими силовиками.

За словами організаторів мітингу, вони мають на меті підтримати дітей із Криму, які фактично таким чином залишились без батьків, привернути увагу львів’ян до репресій проти мешканців Криму.

«Це акція на підтримку дітей. У час, коли йдуть суди, арешти, народився 167 маленький кримський татарин. 167 дітей живуть без опіки татів. Ми хочемо, щоб весь світ знав про це. Ми інформаційно сьогодні привертаємо увагу до того, що відбувається в окупованому Криму. Масові арешти відбулись тиждень тому», – зазначив Радіо Свобода Ернест Абкелямов, голова культурного центру кримських татар у Львові.

Переселенці з Криму представили стенди з фотографіями заарештованих, зниклих без вісті і загиблих кримчан за період анексії півострова.

«Діти не лише кримських татар опинились під арештом. Ми хочемо, щоб до нашої акції могли приєднатись львів’яни і висловити свою думку, щоб люди солідаризувались із мешканцями Криму, яких репресують, які відстоюють свої права», – заявив Енвер Бекіров, представник культурного центру кримських татар у Львові, який також брав участь в акції.

Активісти фотографувались, тримаючи у руках гасла: «Я кримська солідарність», «Поверніть дітям їхні батьків».

Львівські волонтери організували кухню на вулиці, готуватимуть до вечора кримсько-татарські страви, продають ручні вироби. Виручені гроші скерують на допомогу кримським дітям, чиї батьки ув’язнені.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23 кримських татар за звинуваченням у належності до забороненої в Росії, а після окупації Криму і на його території, організації «Хізб ут-Тахрір». Цього ж дня заарештованих кримських татар вивезли до Росії.

Крім того, досі не встановлене місце перебування Едема Яячикова,24-го активіста, до будівлі якого 27 березня приходили російські силовики.

США і ЄС засудили арешти кримськотатарських активістів і закликали Росію негайно їх звільнити.

Відтоді, як Росія захопила український півострів Крим у 2014 році, російська влада переслідує кримських татар за ймовірну причетність до руху «Хізб ут-Тахрір». Це глобальна організація, що базується в Лондоні і прагне об’єднати всі мусульманські країни в ісламський «халіфат». В Україні, якій належить окупований Росією Крим, вона є легальною.