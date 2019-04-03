«Кримська солідарність»: місце перебування Яячикова невідоме дотепер

Місце перебування кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який зник після масових обшуків у будинках кримських татар 27 березня, досі не встановлене, заявило 3 квітня громадське об’єднання «Кримська солідарність».

У зверненні активістів також вказано, що «після тотальної «зачистки» всіх незалежних медіа в 2014–2015 роках у Криму, крім інших громадських інститутів, була повністю знищена журналістика».

«У відповідь на безперервні арешти, обшуки, суди в Криму стало формуватися таке явище як громадянська журналістика. Це сталося вимушено – люди розуміли, що крім інформації, іншого захисту на півострові від репресій немає», – вказує «Кримська солідарність».

Активісти перераховують громадянських журналістів, які стали об’єктом переслідування з боку російської влади окупованого півострова.

2 квітня про відсутність даних про місце перебування Едема Яячикова повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

У момент обшуку 27 березня Яячикова не було вдома. 29 березня адвокат Едем Семедляєв повідомив, що російські силовики затримали активіста. Перед тим дружина Яячикова Сусанна подала в російську поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Публічних коментарів представників російської поліції з приводу зникнення Яячикова і поданої за цим фактом заяви наразі немає.

29 березня заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів у рамках другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» вивезли в Росію.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши організацію до списку 15 «терористичних» об’єднань. Після окупації Криму Москва насаджує цю внутрішньоросійську заборону і в цій частині території України, в якій організація діє легально. Міжнародне право забороняє державі-окупантові запроваджувати своє право на окупованих нею територіях.