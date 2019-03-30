Заарештованих кримськотатарських активістів розмістять у СІЗО в Ростовської області Росії – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що заарештованих кримськотатарських активістів розподілять у 5 СІЗО Ростова-на-Дону та Ростовської області Росії.

«Не просто так для проведення обшуків у мікрорайоні Кам’янка міста Сімферополь було задіяно ростовских ФСБшників. Все завчасно сплановано, в тому числі переміщення. Їх розподілять у п’ять СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятора розташовані у Ростові, два – у передмісті», – повідомила Денісова у Facebook.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23-х кримських татар за звинуваченням у приналежності до забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Цьогож дня заарештованих кримських татар вивезли до Росії.

Крім того, російські силовики напередодні затримали 24-го кримськотатарського активіста, який після масових обшуків в анексованому Криму перебував у розшуку.

США та ЄС засудили арешти кримськотатарських активістів і закликали Росію негайно їх звільнити.

Відтоді, як Росія захопила український півострів Крим у 2014 році, російська влада переслідує кримських татар за ймовірну причетність до «Хізб ут-Тахрір». Це глобальна організація, що базується в Лондоні і прагне об’єднати всі мусульманські країни в ісламський халіфат. В Україні вона є легальною.