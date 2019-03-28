Масові обшуки і затримання в Криму: активістів витискають з півострова

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ескендер Барієв, український кримськотатарський політик, член Меджлісу кримськотатарського народу; Рефат Чубаров, народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу; Андрій Щекун, громадський активіст, організатор руху «Євромайдан Крим».

У Криму російські силовики провели масові обшуки татар. Понад 20 кримських активістів були затримані. Частині з них російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 травня. Захисники заарештованих кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Утім, активізація репресивних заходів щодо татар у Криму може мати й інші причини.

Віталій Портников: Сьогодні в Ростові-на-Дону було затримано кількох активістів, які перебували в розшуку, які змогли виїхати з Криму, як почалися всі ці події. Чому такий масовий раптом напад на кримськотатарських активістів? Що відбувається, пане Барієв?

Ескендер Барієв (переклад): 20 осіб були вчора затримані, 3 особи сьогодні затримані. Це ті активісти, які їздили в Ростов-на-Дону, щоб передати допомогу, передачу для політв’язнів. Одного зараз вони оголосили у розшук. Тобто з тих людей, які є активними учасниками.

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По-перше, це виклик усій світовій спільноті. По-друге, це прояв загрози щодо корінного кримськотатарського народу, українських активістів з метою подальшого видавлювання їх з Криму

З чим це пов’язано? Учора виповнилося 5 років, як була ухвалена резолюція ООН щодо територіальної цілісності України. По-перше, це виклик усій світовій спільноті. По-друге, це прояв загрози щодо корінного кримськотатарського народу, українських активістів з метою подальшого видавлювання їх з Криму. Кримські татари і українські активісти є небажаними на півострові. Росія розглядає півострів, як есмінець воєнний, як мілітаризовану зону. Будь-який опір, будь-які ненасильницькі позиції не є вигідними для Росії.

Це звичайні люди, звичайні активісти. Було 26 обшуків. Серед цих людей 11 постійно приходять до суду, ті, які брали участь в одиночних пікетах, і ті, які є стрімерами. Будь-який прояв опору вони намагаються придушити і таким чином залякати людей. Переслідується і архієпископ Климент. У липні його намагалися затримати і обвинувачували у тому, що він лаявся, щось десь вкрав. Всередині березня проводили обшуки у Свідків Єгови.

Нахабно підкидалися книжки, на основі яких можна звинуватити людину в організації тероризму чи причетності до тероризму

Раніше вони заарештовували і не знаходили нічого, що «підтверджувало», що готується теракт, або ж якісь умисли є, то вчора вже нахабно підкидалися книжки, на основі яких можна звинуватити людину в організації тероризму чи причетності до тероризму.

Кримськотатарських народ ніколи не ніс загрози суспільству. В часи контролю Криму Україною у нас по суті не було жодного ані релігійного конфлікту, ані міжетнічного.

За даними окупаційної влади, із 7 українських шкіл на 2014 рік сьогодні залишилася одна. Тай то на 140 дітей. І навчання до 9-го класу. Це у Феодосії. Із 16 кримськотатарських шкіл 7 шкіл залишилося з кримськотатарською мовою навчання, 4 школи – двомовні, а решту шкіл перевели на загальноосвітню програму. Нещодавно у підручнику історії в Криму спеціально видали, що кримські татари позиціонуються, як зрадники, які з вином і з хлібом зустрічали фашистів. Хоча це не зовсім відповідає кримським татарам – зустрічати із вином...

– Пане Щекун, а можна говорити, що репресії, які відбуваються в Криму, після анексії почали набувати вже не політичного, а етнічного характеру – проти українців, проти кримських татар? Є, звичайно, політична частина репресій – якщо ти є росіянин, то ти її не уникнеш, якщо в тебе не українське чи не кримськотатарське походження. Але є таке адресне забарвлення цих репресій...

Андрій Щекун: Стовідсотково, це етнічно відбувається. Ми це відчуваємо з 2014 року. І це відбувається досить системно. Сьогодні свіжа новина. На земельну ділянку, яка була виділена у 2013 році під Київський патріархат під будівництво кафедрального собору (це біля української школи-гімназії), вже заїхали будівельники, геодезія, завезли камінь, щебінь.

У 2015 році владиці Клименту прийшов офіційний лист від адміністрації міста Сімферополя окупаційної влади, що управління ФСБ в АРК планує на цій ділянці будувати будинки для своїх працівників. Вчора ще одна новина. Казали, що три місяці дають, щоб владика перереєструвався. Вже не треба їм перереєстрації. Звинуватили, що він не заплатив 2 рублі і штраф наклали. Відразу подали документи на розірвання угоди, яка з ними так і не підписувалася. Вона була при Україні на оренду приміщення на 49 років.

Це відбулося за три дні до виборів президента України. Більше ніж 5 тисяч кримців зареєструвалися в базі, що приїдуть і робитимуть свій вибір на материку. Це залякування.

А викрадення з Керченської колонії! Вже майже другий місяць поспіль ми не знаємо, де кінцева точка знаходження Балуха. Тільки вчора стала відома інформація, що його посадили на карцер, тим більше вже у Твері. Адвоката не допускають, інформацію приховують про перевезення.

Це (обшуки і затримання кримських татар – ред.) відбулося за три дні до виборів в нас президента України. Більше ніж 5 тисяч кримців зареєструвалися в базі, що приїдуть і робитимуть свій вибір на материку. Кримські татари організовані структурно – могли би приїхати і перетнути адмінкордон на своїх автівках, могли б зреалізувати свій вибір на материку в районі Чонгара, Каланчака й інших адмінодиниць. Це ще й посил для всіх кримців проукраїнської орієнтації, які готові були приїхати, а тепер задумуватимуться. Це залякування.

Я розглядав би ще такий прецедент, як відпрацювання методики можливої (я не здивуюся) подальшої і депортації кримських татар, як це було в СРСР. Вони сьогодні просто дивляться, як відреагує вся міжнародна спільнота. На сьогоднішній день міжнародна спільнота повинна згуртуватися і дати гідну відсіч цьому, що відбувається, на міжнародному рівні. Це вже якась активна у них фаза дій по знищенню будь-яких проявів нелояльності до окупованого режиму.

Я розглядав би ще такий прецедент, як відпрацювання методики можливої подальшої і депортації кримських татар, як це було в СРСР

Переслідування сьогодні яскраво виражено фактами. Тобто це кримінальні і реальні справи, тортури, катування, які були в період 2014 року, сьогодні викрадення людей... Я не знаю, що ще можна Європі, міжнародній спільноті доказувати (які докази потрібні?!), щоб зрозуміти, що це (Росія – ред.) тоталітарна країна, вона небезпечна для всього світу. Потрібно виходити на більш серйозніший рівень щодо Росії.

– Пане Чубаров, що, на вашу думку, має зробити українська держава, Меджліс кримськотатарського народу, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до того, що зараз відбувається у Криму? Ніде правди діти – Крим є зоною з особливим правовим режимом, яка навіть відрізняється від самої Росії. Не зважаючи на те, що росіяни називають це частиною своєї території, але правовий режим дуже сильно відрізняється там від якоїсь Москви чи Ярославля.

Рефат Чубаров: Напередодні 5-ї річниці спроби незаконної анексії Криму відбулося немало помітних подій, починаючи від засідання Радбезу ООН і дебати в Європарламенті, заяви ОБСЄ, Ради Європи. І в зв’язку з учорашніми подіями всі, хто міг, реагували. Але, здається, правда полягає в тому, як позавчора в ході дебатів в Європарламенті один з депутатів сказав, що треба визнавати, що ми не змогли змусити Росію не переступати межі міжнародного права, тому треба працювати над тим, щоб знайти такі заходи тиску на Росію, щоб вона повернулася в межі міжнародного права.

Україні треба витримати всі ці внутрішні потрясіння, укріплюватися і, укріплюючись, Україна має максимально мобілізовувати не лише себе, але й своїх партнерів. На превеликий жаль, поки що наше суспільство цього не усвідомлює у повній мірі. Значній частині політикуму українського здається, що Крим, окремі райони Донбасу, які не контролюються державою – це щось таке другорядне. Вони не розуміють, що від того, чи зберемо свою територію, залежить напряму майбутнє української держави.

Це розраховано на те, щоб всередині кримських татар якомога більше розколоти, щоб одні заспокоювали себе, що це не до них прийшли, не до кримських татар, а, мовляв, до інших, які трошки відмінні

Це (один із головних мотивів, які російські силовики називають, як привід для обшуків у кримськотатарських активістів – мотив «боротьби з релігійним екстремізмом» – ред.) розраховано на те, щоб всередині кримських татар якомога більше розколоти, щоб одні заспокоювали себе, що це не до них прийшли, не до кримських татар, а, мовляв, до інших, які трошки відмінні – «Хізб ут-Тахрір» чи чорноокі, чи блакитноокі. Ну, Росія ж не воює з «братнім» українським народом. Правда ж? Вона виступає проти «фашистської бандерівської хунти». Вона ж не виступає проти західної цивілізації, а хоче, щоб визнавали її, Росії, «справжню» роль.

Тисячі прийомів, щоб виправдати свою агресію. Коли вони звинувачують кримських татар, проти яких здійснюють репресії, в ісламському радикалізмі чи в належності до екстремістських терористичних угрупувань, то тут є розрахунки на те, що сподіваються на те, що Захід, можливо, це проковтне на тлі існуючої фобії щодо ісламу.