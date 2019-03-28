Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував 11 кримськотатарських активістів

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, Руслану Сулейманову, Аліму Керімову, Рустему Шейхалієву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муедінову, Білялу Аділову, Джемілю Гафарову, Різе Ізетову, Іззету Абдулаєву, Асану Яникову і Шабану Умерову обрано запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 15 травня.

«Засідання проходили в закритому режимі. Деякі судді примудрялися проводити слухання за п’ять хвилин. Їх не годували. Наскільки я знаю, родичам не дозволяли передати їжу, води тільки дали попити», – розповів Едем Семедляєв.

Будівлю суду оточили російські силовики. Вони вимагали від людей, які прийшли підтримати затриманих, відійти від будівлі, попереджаючи про адміністративну відповідальність за «участь у несанкціонованих зборах».

У четвер суд розглядає клопотання слідства про запобіжний захід решті фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Засідання проходять у закритому режимі.

28 березня в російському Ростові-на-Дону російські силовики затримали трьох активістів «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова, в будинках яких в Криму напередодні пройшли обшуки. Раніше суд в Сімферополі заочно заарештував Абдулкадирова до 15 травня.

Перебування кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого шукають після обшуків в Криму, досі невідоме.

27 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів, затриманих раніше вранці.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, затримали 20 осіб. Ще чотирьох розшукують російські силовики. У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їх прізвища.

Ремзі Бекірову, Різе Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують організацію діяльності терористичної групи. Іншим – участь в діяльності терористичної організації.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.