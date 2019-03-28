МЗС: дипломати вручають ноти щодо посилення тиску на Росію через затримання в Криму

Українські дипломати ведуть переговори з керівництвом дипломатичних відомств країн перебування щодо посилення тиску на Росію у зв’язку з переслідуванням кримських татар в анексованому Криму, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«У зв’язку з новою хвилею агресивної політики Кремля щодо переслідувань кримських татар у Криму, українськими дипломатами оперативно проводяться зустрічі з керівництвами відповідних відомств країн акредитації і вручаються ноти. Зокрема, доводиться позиція щодо неприпустимості порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях і необхідності посилення тиску на країну-агресора», – повідомляє МЗС України у Twitter 28 березня.

27 березня російські силовики провели в анексованому Криму, зокрема в Сімферополі щонайменше 25 обшуків у будинках кримських татар і затримали 20 людей.

Частину з них підконтрольний Кремлю суд у Криму арештував, ще частині оберуть запобіжний захід 28 березня.

Декому із затриманих інкримінують «організацію діяльності терористичної групи», іншим – «участь у діяльності терористичної організації». Йдеться про організацію «Хізб ут-Тахрір», заборонену в Росії і внесену там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

Захисники заарештованих і засуджених у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

МЗС України засудило обшуки й затримання в Криму і закликало світову спільноту посилити тиск на Росію. Українські правоохоронці почали розслідування проти російських силовиків, які проводили обшуки і затримували кримських татар 27 березня.