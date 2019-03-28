Суд у Криму сьогодні продовжить обирати запобіжний захід затриманим кримським татарам

Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, яких затримали в ході масових обшуків. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.

«Завтра будуть чергові судові засідання по даній справі. Ймовірно вони почнуться об 11-12 годині дня. Станом на сьогоднішній день, всі затримані доставлені в ІТТ, можливо, вони знаходяться в різних ізоляторах, або навіть в різних містах, тому що число заарештованих рекордна… Ілюзій ніхто не плекає. Все передбачувано і очікувано. Ймовірно, запобіжний захід для решти 11 осіб буде таким же –утримання під вартою», – розповів адвокат.

Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», 27 березня в анексованому Криму відбувалися обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.