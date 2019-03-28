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28 Березень 2019, Київ 08:42
Новини | Політика

Суд у Криму сьогодні продовжить обирати запобіжний захід затриманим кримським татарам

Напередодні затримали 20 кримськотатарських активістів

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Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, яких затримали в ході масових обшуків. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.

«Завтра будуть чергові судові засідання по даній справі. Ймовірно вони почнуться об 11-12 годині дня. Станом на сьогоднішній день, всі затримані доставлені в ІТТ, можливо, вони знаходяться в різних ізоляторах, або навіть в різних містах, тому що число заарештованих рекордна… Ілюзій ніхто не плекає. Все передбачувано і очікувано. Ймовірно, запобіжний захід для решти 11 осіб буде таким же –утримання під вартою», – розповів адвокат.

Сотні російських силовиків на вулицях окупованого Криму. Масові обшуки у кримських татар – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Сотні російських силовиків на вулицях окупованого Криму. Масові обшуки у кримських татар – фотогалерея

Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», 27 березня в анексованому Криму відбувалися обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

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