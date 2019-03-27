Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Березень 2019, Київ 14:25
Фотогалереї

Сотні російських силовиків на вулицях окупованого Криму. Масові обшуки у кримських татар – фотогалерея

Вранці 27 березня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар в окупованому Росією українському Криму. Співробітники МВС Росії, ФСБ і Росгвардії обшукали 25 будинків, у яких живуть активісти «Кримської солідарності», громадські активісти, громадські журналісти і блогери. У деяких із них, за даними російських силовиків, вилучили ісламську літературу, яка в Росії визнана забороненою. У «Кримській солідарності» заявили, що її підкинули. «Всі книги підкинули, бо в будинку не було жодної літератури», – йдеться у повідомленні об'єднання у Facebook.

Російські силовики повідомили, що проводять оперативні дії в рамках раніше порушених кримінальних справ проти кількох жителів окупованого Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації «Хізб ут-Тахрір». Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов підтримав дії силовиків, написавши про це пост у Facebook: «Всі слідчі дії проводяться в рамках закону, в рамках раніше порушених кримінальних справ. Будь-які розмови про нібито репресії, розгорнуті на півострові, – брехня і демагогія, спроба надати справі політичне забарвлення».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними». На материковій частині України діяльність організації не заборонена.
1
Російські силовики обшукали 25 будинків, у яких живуть активісти &laquo;Кримської солідарності&raquo;, громадські активісти, журналісти і блогери
2 Російські силовики обшукали 25 будинків, у яких живуть активісти «Кримської солідарності», громадські активісти, журналісти і блогери
3
Місцеві жителі й активісти збираються біля будинків, де проходять обшуки
4 Місцеві жителі й активісти збираються біля будинків, де проходять обшуки
Обшуки проводять співробітники відразу декількох відомств: МВС Росії, ФСБ і Росгвардії
5 Обшуки проводять співробітники відразу декількох відомств: МВС Росії, ФСБ і Росгвардії
6
Російські силовики кажуть, що в деяких будинках і машинах вилучили ісламську літературу, яка в Росії визнана забороненою
7 Російські силовики кажуть, що в деяких будинках і машинах вилучили ісламську літературу, яка в Росії визнана забороненою
У &laquo;Кримській солідарності&raquo; заявили, що її підкинули.&nbsp;&laquo;Всі книги підкинули, бо в будинку не було жодної літератури&raquo;, &ndash; йдеться у повідомленні об&#39;єднання у Facebook. Про це також говорив адвокат Еміль Курбедінов
8 У «Кримській солідарності» заявили, що її підкинули. «Всі книги підкинули, бо в будинку не було жодної літератури», – йдеться у повідомленні об'єднання у Facebook. Про це також говорив адвокат Еміль Курбедінов
9
За заявою силовиків, слідчі дії проводяться в рамках кримінальних справ проти кількох жителів окупованого Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo;
10 За заявою силовиків, слідчі дії проводяться в рамках кримінальних справ проти кількох жителів окупованого Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації «Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo; відкидають терористичні методи діяльності і кажуть, що зазнають переслідувань у Росії та окупованому нею українському Криму. Верховний суд Росії заборонив &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo; у 2003 році, включивши організацію до списку об&#39;єднань, названих &laquo;терористичними&raquo;. На материковій частині України діяльність організації не заборонена
11 Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» відкидають терористичні методи діяльності і кажуть, що зазнають переслідувань у Росії та окупованому нею українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними». На материковій частині України діяльність організації не заборонена
16x9 Image

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG