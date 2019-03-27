Вранці 27 березня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар в окупованому Росією українському Криму. Співробітники МВС Росії, ФСБ і Росгвардії обшукали 25 будинків, у яких живуть активісти «Кримської солідарності», громадські активісти, громадські журналісти і блогери. У деяких із них, за даними російських силовиків, вилучили ісламську літературу, яка в Росії визнана забороненою. У «Кримській солідарності» заявили, що її підкинули. «Всі книги підкинули, бо в будинку не було жодної літератури», – йдеться у повідомленні об'єднання у Facebook.



Російські силовики повідомили, що проводять оперативні дії в рамках раніше порушених кримінальних справ проти кількох жителів окупованого Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації «Хізб ут-Тахрір». Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов підтримав дії силовиків, написавши про це пост у Facebook: «Всі слідчі дії проводяться в рамках закону, в рамках раніше порушених кримінальних справ. Будь-які розмови про нібито репресії, розгорнуті на півострові, – брехня і демагогія, спроба надати справі політичне забарвлення».



Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними». На материковій частині України діяльність організації не заборонена.

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