Суд у Сімферополі заарештував затриманого вранці кримськотатарського активіста

Російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою стосовно кримськотатарського активіста Тофіка Абдулгазієва. Він перебуватиме в СІЗО до 15 травня. Про це Крим.Реалії повідомила активістка Лутфіє Зудієва.

Йому інкримінують ч. 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Суд продовжує обирати запобіжний захід для інших затриманих вранці кримськотатарських активістів.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», 27 березня в анексованому Криму відбувалися обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.