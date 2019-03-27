МЗС закликає світ посилити санкції проти Росії через «нову хвилю репресій» у Криму

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росією через «нову хвилю переслідувань» кримських татар в окупованому Криму.

«Ми не виключаємо, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар, і закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади. Політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора має бути посилений із метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України і прискорення де-окупації АР Крим і Севастополя», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із масовими обшуками помешкань і затриманнями представників кримськотатарського народу, які відбулися 27 березня в Сімферопольському і Білогірському районах анексованого Росією Криму.

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«Саме так – новою хвилею репресій – Росія відповідає на п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України», – заявляють у МЗС.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», після обшуків в анексованому Криму, які відбувалися 27 березня щонайменше в 25 будинках кримських татар, затримані 15 людей. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

У ФСБ Росії стверджують, що в Криму затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.