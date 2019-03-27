Обшуки в Криму: російські силовики побилися з жителями Кам’янки, є затримані

У мікрорайоні Сімферополя Кам’янка в анексованому Росією Криму російські силовики затримали кількох людей біля будинку місцевого жителя Рустема Шейхалієва, де вранці 27 березня проводять обшук у кримінальній справі про участь у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Спочатку співробітники російського МВС, які оточили мікрорайон, закликали його жителів розійтися. Після відмови почалася бійка, в результаті якої затримали двох людей. Їхні прізвища невідомі.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії зранку 27 березня проводять обшуки в щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Раніше повідомлялося, що обшуки проходять в селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

За даними активістів, у мікрорайоні Кам’янка квартал, де проходить обшук, перекритий Росгвардією. Місцевих жителів не пропускають додому.

Інші подробиці поки що невідомі.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними». В Україні ця організація не заборонена. Росія після того, як анексувала Криму 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.