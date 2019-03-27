У Криму російські силовики проводять щонайменше 25 обшуків, адвокатів не пускають

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії проводять не менше ніж 25 обшуків в анексованому Криму в будинках людей, яких підозрюють в участі у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії. Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», обшуки відбуваються у будинках, де проживають кримські татари.

Адвокатів, які прибули на місце обшуків, не пропускають російські силовики.

Раніше повідомлялося, що обшуки проходять в селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхніх прізвищ.

За даними активістів, у мікрорайоні Кам’янка квартал, де проходить обшук, перекритий Росгвардією. Місцевих жителів не пропускають додому.

Інші подробиці поки що невідомі.

Вранці 26 березня на адмінкордоні з анексованим Кримом російські прикордонники затримали активістів «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова. Після багатогодинного утримання їх відпустили. Обох звинуватили в адміністративному порушенні, пов'язаному зі псуванням паспортів. При цьому ніяких протоколів про адмінпорушення активістам не видали.

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними». В Україні ця організація не заборонена. Росія після того, як анексувала Криму 2014 року нав’язала заборону і на території півострова.