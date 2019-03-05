Слідство в Криму посилило обвинувачення двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

Російське слідство ФСБ у Криму посилило звинувачення двом фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову, перекваліфікувавши їхні дії з ч.2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Едем Семедляєв.

«В Управлінні ФСБ мені і моєму підзахисному Мемету Белялову вручили постанову про те, що звинувачення щодо нього перекваліфіковано з участі в осередку терористичної організації на організатора такого осередку. Аналогічну постанову вручили ще одному обвинувачуваному Тимуру Ібрагімову. Тепер у цій справі в цілому три організатори: Тимур, Мемет і Марлен Асанов», – пояснив адвокат.

Семедляєв передбачає, що, посиливши звинувачення, слідство підстраховує себе від того, щоб у подальшому суд не повернув справу назад на етап розслідування.

«Є припущення, що такі дії слідства пов'язані з аналогічною справою щодо ялтинської групи «Хізб ут-Тахрір». Там суд побачив у діях одного з обвинувачених не участь у терористичній організації, а організацію терористичного осередку, після чого постановив повернути справу назад на додаткове розслідування. У підсумку, в тій справі два організатора. Думаю, в цьому випадку слідство просто страхується, щоб справа не поверталася з суду назад на етап слідства. Слідчий нам так і сказав: якщо суд побачить у діях трьох учасників не «організацію», а «участь», то він сам перекваліфікує звинувачення», – пояснив Семедляєв.

Адвокат пояснив, що це справа «рекордна за тяжкістю звинувачень і за кількістю обвинувачених у Криму».

«У ній (у справі – ред.) тепер три організатори терористичного осередку. Всім вісьмом обвинувачуваним, крім основної статті, закидають ще й захоплення влади, а одному, Сейрану Салієву, крім іншого, пропаганду тероризму», – резюмував адвокат.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.