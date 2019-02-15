Адвокат Семедляєв про обрання запобіжного заходу затриманим кримським татарам: усе передбачувано

Адвокат затриманих російською владою окупованого Криму кримських татар Едем Семедляєв назвав передбачуваним рішення підконтрольного Кремлю суду з обрання запобіжного заходу. За його словами, всім трьом затриманим 14 лютого, Ескендеру Абдулганієву, Рустему Емірусеїнову та Арсену Абхаїрову, суд визначив тримання під вартою терміном на два місяці, до 13 квітня.

«Клопотання слідчого побудоване на припущеннях… Жодних фактичних доказів, що Арсен (Абхаїров, останній із тих, кому суд обирав запобіжний захід 15 лютого – ред.) може втекти або на когось вплинути, надано не було», – заявив Семедляєв у прямому включенні, яке з-під приміщення суду в Сімферополі вело громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Адвокат додав, що затримані дякують, що багато людей прийшло до суду їх підтримати. Саме засідання, наголосив Семедляєв, відбувалося в закритому режимі, хоча сторона захисту наполягала на відкритих слуханнях.

Міністерство закордонних справ України 14 лютого висловило рішучий протест у зв’язку із новими випадками порушення прав кримських татар Російською Федерацією.

«Останні дії російської окупаційної влади у Криму вчергове підтверджують: єдиним інструментом проти незгодних з незаконною окупацією українського Криму є репресії та залякування. Саме так ми розцінюємо сьогоднішні безпідставні обшуки у домівках кримських татар, в результаті яких громадяни України Ескендер Абдулганієв, Рустем Емірусеїнов та Арсен Абхаїров були незаконно затримані», – ідеться в повідомленні.

Вранці 14 лютого стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки. Російська Федеральна служба безпеки заявила, що провела обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.