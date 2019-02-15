Прокуратура АРК розпочала провадження за фактом обшуків російськими силовиками будинків кримських татар

Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом проведення російськими силовиками обшуків в будинках кримських татар Красногвардійського району окупованого Криму.

Кримінальне провадження відкрили за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Прокуратура АРК, зазначили у відомстві.

Вранці 14 лютого стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки. Російська Федеральна служба безпеки заявила, що провела обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.