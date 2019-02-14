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14 Лютий 2019, Київ 13:44
Новини | Політика

Нацполіція АРК відкрила кримінальне провадження через обшуки в анексованому Криму

Після анексії Росією Криму часті обшуки не є рідкістю у помешканнях активістів, діячів Меджлісу і кримських татар

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Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі відкрив кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар, у яких вранці 14 лютого російські силовики провели обшуки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції АРК.

«За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч. 2. ст.162 Кримінального кодексу України, за який передбачено позбавлення волі до п’яти років. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Раніше російська Федеральна служба безпеки заявила, що провела обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Що стало причиною обшуків наразі невідомо
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Вранці стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.

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