У Криму проукраїнський активіст повідомив про проведення російськими силовиками обшуку в його будинку

У селі Оріхове Сакського району анексованого Росією українського Криму 8 лютого російські силовики провели обшук у проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це 9 лютого «Крим.Реалії», проекту Радіо Свобода, розповів сам Приходько.

«Проводили вчора (8 лютого – ред.) обшук. Була ціла юрба силовиків. Забрали мій і дружини комп'ютер, телефон, українську символіку, прапори. Навіть в автомобілі. Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках розбили могили радянським льотчикам, намалювали свастику. І вони чомусь вирішили прийти до мене», – розповів Приходько.

За його словами, після обшуку його відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що «будуть проводити експертизу того, що у мене забрали».

Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька.

У червні 2016 року російські силовики вже затримували Олега Приходька за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».