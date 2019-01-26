Адвокат Мемедемінова планує скаргу в російський Слідком на експертів у його справі

Захист кримського громадянського журналіста й блогера Нарімана Мемедемінова має намір скаржитися в Слідчий комітет Росії по Республіці Башкортостан на дії експертів, які робили лінгвістико-релігієзнавчу експертизу у справі. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов.

За словами захисника, першу експертизу в справі Нарімана Мемедемінова, якого судять у анексованому Росією Криму, здійснили в Башкірському державному педагогічному університеті імені Акмулли. Співробітники цього закладу – Юлія Фоміна, Олена Хазимуліна, Тимур Уразметов – раніше проводили експертизи по всіх кримських «справах Хизб ут-Тахрір», які розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону.

«Ці експерти виступали на засіданнях у Ростові і, я думаю, ми довели суду їхню повну неспроможність. Зокрема, ми з’ясували, що ці експерти вчинили дії, які підпадають як мінімум під дві кримінальні статті. По-перше, свідомо неправдивий висновок експерта, тому що вони видавали за цитати свої вимисли, яких на аудіозаписах розмови не було. По-друге, залучали до експертизи третіх осіб, що категорично заборонено через таємницю слідства, про що їх попереджали. З’ясувалося, що матеріали, які їм передавала ФСБ, вони надсилали третім особам для того, щоб ті робили стенограми розмов», – розповів Курбединов.

Адвокат додає, що захист має намір залучити незалежних лінгвістів і релігієзнавців для підготовки рецензії на експертний висновок.

Експерти наразі ніяк публічно не коментували цю ситуацію.

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22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності».

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова у Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».