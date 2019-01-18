У Криму суд залишив під арештом обвинуваченого в «пропаганді тероризму» блогера Мемедемінова

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму залишив під арештом обвинуваченого в «пропаганді тероризму» кримського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова.

Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», Мемедемінов залишається в СІЗО до 15 лютого 2019 року. Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

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Затриманому висунули звинувачення у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності».

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова у Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».