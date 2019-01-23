Обшуки в Криму: ФСБ прийшла до батьків представниці громадського формування «Аскер»

Співробітники ФСБ Росії в анексованому Криму вранці 23 січня обшукали батьків представниці громадського формування «Аскер» Евеліни Аріфової, повідомляє «Кримська солідарність». Також цю інформацію підтвердила сама Аріфова на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Аріфова заявила, що вважає обшуки пов’язаними з її громадянською позицією. Водночас вона наголосила, що її батьки ніякого відношення до її діяльності не мають.

«Зараз, як стало відомо зі ЗМІ, вони (силовики – ред.) вручили повістку, що мене звинувачують у кримінальному злочині, що я учасник незаконного збройного формування. Насправді я беру участь в цивільному формуванні й ніякого відношення до зброї не маю. Я – громадянка України і відстоюю свою країну. Мої батьки ніякого відношення до цього не мають. ФСБ намагається залякати і витіснити кримських татар із Криму», – сказала Аріфова.

За її словами, вона виїхала з анексованого Криму на материкову частину України після 2014 року і зв’язку з батьками не підтримує.

Як повідомляють кримськотатарські активісти, під час обшуку, який тривав півтори години, вилучили планшет. Після обшуку співробітники ФСБ вручили батькам Аріфової повістку на 25 січня.

Вранці стало відомо, що в Сімферополі в мікрорайоні Фонтани в будинку на вулиці Емель проходить обшук. Співробітники ФСБ Росії заявили, що слідчі дії проводили у двох учасників «незаконного українського батальйону імені Номана Челебіджихана».

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в анексованому Росією Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за звинуваченням в участі у «незаконних збройних формуваннях».