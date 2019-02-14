ФСБ в Криму стверджує, що обшуки провели у підозрюваних в організації осередку «Хізб ут-Тахрір»

Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір», повідомила прес-служба відомства.

За даними російських силовиків, вже порушені кримінальні справи стосовно трьох жителів Красногвардійського району.

«На місцях їх реєстрації та проживання тривають слідчі дії», – повідомили в ФСБ Росії.

Раніше сьогодні стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.