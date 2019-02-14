В анексованому Криму чергові обшуки: силовики прийшли до кількох кримських татар

У будинках кількох кримських татар в селищі міського типу Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму проходять обшуки, повідомляють активісти об’єднання «Кримська солідарність».

«У будинку Емірусеїнова Решата і його сина Рустема – вул. Робоча, 125. У будинку Арсена Абхаїрова – вул. Абденанова, 15. І в будинку Абдулганієва Іззета і його сина Ескендера – вул. Заводська, 16», – йдеться в повідомленні.

Матері Арсена Абхаїрова стало зле, їй викликали швидку, додали активісти.

Повідомляється, що Ескендера Абдулганієва і Арсена Абхаїрова відвезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як передає «Кримська солідарність», Решат Емірусеїнов – активний учасник кримськотатарського руху. У серпні 2017 року виступив з одиночним пікетом на підтримку Сервера Караметова, на його плакаті було написано: «Путін, наші діти не терористи і не екстремісти». Пізніше став відвідувати зустрічі «Кримської солідарності», «в ході яких відкрито виступав з позицією незгоди з тиском на кримських татар в Криму».

Офіційних повідомлень про обшуки від російських силовиків немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».