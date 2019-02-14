Затриманим після обшуків в Криму оберуть запобіжний захід 15 лютого – адвокат

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 15 лютого планують обрати запобіжний захід Ескендеру Абдулганієву, Арсену Абхаїрову і Рустему Емірусеїнову, яких затримали після обшуків в селищі міського типу Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму.

«Стаття стандартна – 205.5 – участь у терористичній організації. Я бачила двох затриманих. Тримаються вони добре, бадьорі», – повідомила адвокат одного із затриманих Ескандера Абдулганієва Ліля Гемеджі. За її словами, Абдулганієва вже допитали в якості підозрюваного і вручили постанову про порушення кримінальної справи. Гемеджі каже: обшук в будинку її підзахисного відбувся з порушеннями.

«Свідки, які були присутні на обшуку, постійно залишали приміщення. Велася відеозйомка на особистий телефон. Особу, яка вела відеозйомку, не встановлено. Самостійно силовики обшукували горище. Стандартно були вилучені телефони, планшети і книжка з читання намазу», – розповіла адвокат.

Вранці стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки. Російська Федеральна служба безпеки заявила, що провела обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.