Україна протестує через нові переслідування кримських татар Росією – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із новими випадками порушення прав кримських татар Російською Федерацією.

«Останні дії російської окупаційної влади у Криму вчергове підтверджують: єдиним інструментом проти незгодних з незаконною окупацією українського Криму є репресії та залякування. Саме так ми розцінюємо сьогоднішні безпідставні обшуки у домівках кримських татар, в результаті яких громадяни України Ескендер Абдулганієв, Рустем Емірусеїнов та Арсен Абхаїров були незаконно затримані», – ідеться в повідомленні.

«Ми також стурбовані триваючими намаганнями РФ використати у цілях агресії проти України інструментарій міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю. Останнім прикладом стало рішення так званого «верховного суду» у Криму, на підставі якого Ескендера Барієва, голову Кримськотатарського ресурсного центру та члена Меджлісу кримськотатарського народу, може бути оголошено у міжнародний розшук», – додають в українському зовнішньополітичному відомстві.

Вранці 14 лютого стало відомо, що в будинках кримських татар в смт. Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки. Російська Федеральна служба безпеки заявила, що провела обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вказують своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 «терористичних» організацій.