Обшуки в Криму: поліція України відкрила провадження проти російських силовиків

Головне управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження у зв’язку з проведенням російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Як повідомляє Слідчий відділ Головного управління в АР Крим і Севастополі, за фактом порушення недоторканності житла кримських татар передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі.

За останніми даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», після обшуків в анексованому Криму, які відбувалися щонайменше в 25 будинках кримських татар, затримані 15 людей. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Як повідомили в «Кримській солідарності», обшуки відбуваються у справі про участь у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Ця організація заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

МЗС України засудило обшуки і закликало Росію зупинити незаконне і політично мотивоване переслідування в анексованому Росією Криму