Чубаров: обшуки в Криму нагадують облави сталінських чекістів

Масові обшуки російських силовиків в анексованому Криму нагадують облави сталінських чекістів 30-50-х років ХХ століття, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Сьогоднішні вторгнення російських окупантів в будинки кримських татар є актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, скоєних окупантами в один день. Вже відомі випадки підкидання при здійсненні обшуків заборонених предметів і книг.», – написав Чубаров у Facebook.

За словами Чубарова, можна говорити про початок нової, ще «більш жорстокої хвилі репресій і гонінь на кримських татар», метою яких є спроба привести їх до «повної покірності окупантам».

За останніми даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», після обшуків в анексованому Криму затримані вже 15 людей. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію зупинити незаконне і політично мотивоване переслідування в анексованому Росією Криму.

Як повідомили в «Кримській солідарності», обшуки відбуваються у справі про участь у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Ця організація заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.